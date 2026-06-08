"Мені кортить на це подивитися": Джошуа обрав потужного суперника для Усика

Олександр Усик нещодавно провів добровільний захист чемпіонських титулів за версіями WBC, WBA та IBF, перемігши Ріко Верховена. Тепер українцю потрібно провести бій з обов'язковим претендентом на титул WBC Агітом Кабаєлом.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що Кабаєл вже готовий до поєдинку з Усиком. Про це повідомляє Ring Magazine.

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Джошуа назвав Кабаєла наступним лідером після Усика

"Я вважаю, що Агіт готовий, адже він викликає на бій Олександра Усика. Агіт уже давно перебуває на цьому рівні, і зараз він готовий. Мені кортить на це подивитися", – сказав "Ей-Джей".

На думку британця, у Кабаєла є потенціал стати абсолютним лідером у надважкій вазі та впоратися з тягарем відповідальності. Водночас Джошуа застеріг німецького боксера, що той перетвориться на мішень як Усик.

Зараз це помітно по Усику. Він під прицілом, тому що люди чекають на найменший прояв вразливості. Агіт має потенціал. Ми хочемо побачити, чи зможе він стати чемпіоном, щоб дізнатися, чи виправдає він наші очікування,

– заявив Джошуа.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл