Усик відмовився від бою в клітці з колишнім суперником Майка Тайсона
- Олександр Усик відмовився від бою з Джейком Полом за правилами ММА після того, як Пол програв Ентоні Джошуа.
- Усик планує повернутися на ринг 23 травня 2025 року в поєдинку з Ріко Верховеном, санкціонованим Світовою боксерською радою.
У вересні 2025 року Олександр Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА. Та після того, як блогера нокаутував Ентоні Джошуа, він більше не входить у плани українця.
Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що наразі не розглядається можливість проведення бою за правилами ММА з Полом. Про це повідомляє talkSPORT.
Дивіться також Джейку Полу знадобилася екстрена операція після Олімпіади: він може назавжди завершити кар'єру
Чи стане Пол суперником Усика?
Водночас Лапін сказав, що команда Усика відкрита до креативних співпраць у майбутньому.
Бій із Джейком Полом за правилами ММА на цьому етапі не розглядається. Але ми завжди відкриті до креативних і цікавих співпраць у майбутньому,
– заявив директор команди Усика.
Зверніть увагу. Джейк Пол у грудні 2025 року програв Ентоні Джошуа. Після нокауту в ютубера виявили перелом щелепи, внаслідок чого він може більше ніколи не вийти на ринг. Раніше ютубер бився з Майком Тайсоном.
Також Лапін розповів, що об'єднаний чемпіон світу може зустрітися з ексчемпіоном UFC Джоном Джонсом у США.
Усик – Пол: що відомо про ймовірний бій?
У вересні 2025 року американець на своїй сторінці в соцмережі X озвучив свій план на найближчі 5 років, де серед пунктів була й перемога на Усиком.
Українець відреагував на допис Пола у себе на сторінці, заявивши, що невдовзі закінчить боксерську кар'єру й тоді чекатиме на нього у клітці.
Чудовий план, Джейку, але я не буду на п'ятому місці – лише на першому. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи є у тебе яйця, чи все насправді тільки хайп,
– написав Усик.
Коли наступний бій Усика?
Уже 23 травня 39-річний чемпіон світу повернеться у ринг вперше після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року. Українець зустрінеться з найкращим кікбоксером світу Ріко Верховеном.
Світова боксерська рада санкціонувала це протистояння, дозволивши Усику провести добровільний захист поясу чемпіона WBC.
Для 36-річного Верховена це буде другий бій за правилами боксу. Єдиний боксерський поєдинок нідерландець провів у 2014 році, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.
Усик оголосив, що після протистояння з Верховеном планує провести тільки два поєдинки. У планах боксера зустріч з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа за титул WBO, а також ще один реванш з Тайсоном Ф'юрі.