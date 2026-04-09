Стало відомо, коли відбудеться перша спільна пресконференція Усика та Верховена

Напередодні бою відбудеться перша спільна пресконференція за участю Усика та Верховена. Про це повідомляє luckypunchnet.

Офіційний медіа-захід пройде у вівторок, 14 квітня, у Лондоні.

Зустріч із журналістами розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Бій чемпіона світу в надважкій вазі проти Верховена відбудеться 23 травня 2026 року. Місцем поєдинку стане унікальний відкритий майданчик біля пірамід Гізи в Єгипті.

Подія отримала назву Glory in Giza та буде доступна для перегляду по всьому світу.

На кону стоїть титул чемпіона світу за версією WBC, який наразі належить Усикові. Раніше він відновив абсолютний статус, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у 2025 році.