"Усик не поважав суперника": ексчемпіон розкрив секрет успіху Верховена

Ріко Верховен отримав чимало похвали після того, як 24 травня ледь не переміг Олександра Усика в чемпіонському бою. Після поєдинку ексчемпіон Джонні Нельсон поділився своїми враженнями про бій і думками щодо майбутнього нідерландського бійця.

Боксер вважає, що слабкий виступ Усика проти Верховена полягає у тому, що українець не налаштувався на бій і не поважав свого суперника. Його слова передає Froch On Fighting.

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Які шанси Верховена перемогти Джошуа та Ф'юрі

"Усик – звичайна людина, він не зміг налаштуватися на суперника, якого не поважав", – сказав Нельсон.

У цьому контексті ексчемпіон вважає, що Верховен навряд чи матиме шанси на перемогу в потенційному поєдинку проти Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.

Він пояснив, що Ріко після поєдинку проти Усика втратив ефект несподіванки, яким скористався у протистоянні з українцем.

Якби він вийшов проти Тайсона Ф'юрі, і ніхто його не бачив – Ріко переміг би обох. Тепер, коли ми знаємо, що являє собою Ріко, Ентоні Джошуа, ймовірно, зробив би те саме, що сталося з Френсіс Нганну,

– заявив Нельсон.

Він додав, що Верховен зміг би перемогти Джошуа чи Ф'юрі, якби вони зустрілися з ним уперше, не бачивши його виступів раніше.

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