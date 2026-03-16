Верховен хоче зробити з Усиком те, що не зміг жоден інший боксер

Кікбоксер Ріко Верховен поділився думками щодо поєдинку проти Олександра Усика. Хоча українець фаворит бою, спортсмен з Нідерландів вважає, що може здобути перемогу.

36-річний Верховен визнає, що здобути перемогу буде не просто, однак він розраховує вийти переможцем. Про це повідомляє The Ring.

Що Верховен сказав про бій з Усиком?

Нідерландець пригадав попередніх суперників українця та визнав, що навряд чи зможе легко нокаутувати триразового абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях.

Всі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі,

– сказав Ріко.

Верховен вважає, що може перебоксувати Усика у 12-раундовому поєдинку, чого досі не вдавалося жодному бійцю. Кікбоксер зазначив, що найкращою для нього була б перемога одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про бій Усик – Верховен?