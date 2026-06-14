Зірка боксу назвав проблему Усика в бою з Верховеном
Олександр Усик у попередньому поєдинку з проблемами переміг Ріко Верховена. Відомий український боксер Сергій Дерев'янченко поділився думками про цей бій.
На думку спортсмена, в 11-му раунді Усик довів свій клас, коли відправив Ріко у нокдаун. Про це повідомляє Sport-express.ua.
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Чому Усик мав проблеми з Верховеном?
"Ми очікували, що Усик його нокаутує до шостого раунду, а побачили конкурентний бій з незручним суперником. Однак Усик в 11-му раунді зробив те, на що ми сподівалися у ранніх трихвилинках, й довів свій клас", – сказав Дерев'янченко.
Пояснюючи те, чому бій склався важко для представника України, Сергій заявив, що Усик був трохи розфокусований.
На мою думку, Усик був трохи розфокусований в цьому поєдинку. Важко уявити, де брати мотивацію на такому рівні, як він боксує. Віддамо належне й Верховену за цей бій,
– заявив спортсмен.
Урешті-решт, Дерев'янченко переконаний, що наразі Усик не думає про завершення кар'єри. На його думку, наступним суперником Олександра має стати Агіт Кабаєл або ж знову Верховен.
"Для любителів боксу – краще Кабаєл, для заробітку грошей і розширення аудиторії – Верховен. З приводу завершення кар'єри, то не вважаю, що він про це думає", – резюмував Сергій.
Усик – Верховен: деталі бою
- Поєдинок між Усиком і Верховеном відбувся 24 травня в єгипетській Гізі та завершився суперечливою перемогою українця технічним нокаутом.
- Після десяти раундів нідерландець мінімально переважав на суддівських записках. Однак в одинадцятому раунді Усик потужним аперкотом відправив Верховена в нокдаун, а потім обрушив на нього шквал ударів.
- Рефері Марк Лайсон зупинив бій безпосередньо перед фінальним гонгом, зафіксувавши TKO. Рішення виявилося вкрай спірним, оскільки зупинка сталася майже одночасно зі звуком гонга. Згодом рефері пояснив, що просто його не почув.
- Попри суперечки, Усик зберіг титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Ріко Верховен отримав відсторонення від боксу до 22 червня.