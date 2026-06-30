Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів світу після рішення віддати пояси

Олександр Усик наприкінці червня відмовився від чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF. Однак це рішення не вплинуло на позицію українця у рейтингу найкращих боксерів світу за версією The Ring.

Авторитетний журнал 29 червня оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (p4p). 39-річний Усик залишився на другій сходинці після того, як втратив лідерство у травні, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У списку суперників Усика опинилися Двейн Джонсон і навіть Шакіл О'Ніл

Хто найкращий боксер світу

Перші вісім сходинок залишились без змін. Лідерство зберіг абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.

Усик зберіг друге місце, хоча відмовився від чемпіонських титулів, а також наприкінці травня здобув непереконливу перемогу проти Ріко Верховена.

До рейтингу увірвався новоспечений чемпіон WBO та WBA у першій середній вазі Джарон Енніс, який 28 червня нокаутував Ксандера Заяса. Водночас залишив десятку найкращих Емануель Наваррете.

Рейтинг P4P від The Ring

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давід Бенавідес Дмитро Бівол Дзунто Накатані Девін Хейні Джарон Енніс Оскар Колласо

Який наступний бій Усика

Усик повідомив, що планує провести ще один бій, який може стати останнім у кар'єрі українця. За даними ЗМІ, суперником спортсмена може стати ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер або Ріко Верховен.

Промоутер Едді Гірн навіть повідомив, що Усик і Вайлдер нібито уклали угоду. Функціонер також припустив, що Олександр битиметься за пояс новоствореного промоушену Zuffa, який очолює Дейна Вайт і Туркі. Глава Zuffa не виключає, що бій українця відбудеться під егідою цієї організації.

Утім з'явилася інформація, що суперником Усика також може бути колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс.