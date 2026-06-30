Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів світу після рішення віддати пояси
Олександр Усик наприкінці червня відмовився від чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF. Однак це рішення не вплинуло на позицію українця у рейтингу найкращих боксерів світу за версією The Ring.
Авторитетний журнал 29 червня оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (p4p). 39-річний Усик залишився на другій сходинці після того, як втратив лідерство у травні, повідомляє 24 Канал.
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Хто найкращий боксер світу
Перші вісім сходинок залишились без змін. Лідерство зберіг абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.
Усик зберіг друге місце, хоча відмовився від чемпіонських титулів, а також наприкінці травня здобув непереконливу перемогу проти Ріко Верховена.
До рейтингу увірвався новоспечений чемпіон WBO та WBA у першій середній вазі Джарон Енніс, який 28 червня нокаутував Ксандера Заяса. Водночас залишив десятку найкращих Емануель Наваррете.
Рейтинг P4P від The Ring
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Шакур Стівенсон
- Джессі Родрігес
- Давід Бенавідес
- Дмитро Бівол
- Дзунто Накатані
- Девін Хейні
- Джарон Енніс
- Оскар Колласо
Який наступний бій Усика
Усик повідомив, що планує провести ще один бій, який може стати останнім у кар'єрі українця. За даними ЗМІ, суперником спортсмена може стати ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер або Ріко Верховен.
Промоутер Едді Гірн навіть повідомив, що Усик і Вайлдер нібито уклали угоду. Функціонер також припустив, що Олександр битиметься за пояс новоствореного промоушену Zuffa, який очолює Дейна Вайт і Туркі. Глава Zuffa не виключає, що бій українця відбудеться під егідою цієї організації.
Утім з'явилася інформація, що суперником Усика також може бути колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс.