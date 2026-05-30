Бій Джошуа – Ф'юрі може зірватися: промоутер озвучив деталі
Довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі може зірватися. Едді Гірн, промоутер "Ей-Джея", розповів, що може завадити поєдинку двох британців.
За його словами, бій не відбудеться, якщо президент UFC Дейна Вайт та промоушин Zuffa Boxing візьмуть участь в організації поєдинку. Про це повідомляє Boxing News 24.
Джошуа – Ф'юрі: хто може зірвати бій?
"Реальність така, що контракт є контрактом. Бій не відбудеться, якщо вони матимуть будь-яку промоутерську участь у шоу. Тому цього не може бути. Там прямо сказано: якщо Zuffa, TKO – не знаю, скільки ще разів я маю це повторити. Так, вони прямо згадані, і будь-хто, хто пов'язаний із цією компанією, не може мати жодної промоутерської участі в шоу", – заявив Гірн.
Промоутер розповів, що Джошуа та Ф'юрі уклали угоду, відповідно до якої промоутерами цього шоу будуть Едді Гірн, Френк Воррен, Спенсер Браун і Туркі.
Ми всі потиснули руки. Ми всі будемо разом працювати над цим. Тут немає якоїсь великої історії про те, що з'явиться якийсь запрошений промоутер, тому що з точки зору контрактів це просто не може працювати таким чином,
– сказав Гірн.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- Протистояння боксерів – це один з найбільш очікуваних поєдинків у світовому боксі за попередні 10 років. Зустріч британців має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.
- Однак до цього обидва проведуть проміжні бої: Джошуа 25 липня поб'ється з Крістіаном Пренгою, а Ф'юрі вийде на ринг 1 серпня у Дубліні, але його суперник досі не відомий.
- За словами Френка Воррена, промоутера Тайсона, боксери уклали угоду тільки на один поєдинок. Отже, реванш між спортсменами не передбачений.
- Додамо, що зустріч також може опинитися під загрозою через відмову співачки Дуа Ліпи виступити в рамках промоції заходу. На її виступі нібито наполягає Туркі.