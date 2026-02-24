Джейку Полу знадобилася екстрена операція після Олімпіади: він може назавжди завершити кар'єру

Майбутнє Джейка Пола в боксі залишається невизначеним після поєдинку з Ентоні Джошуа у грудні 2025 року. Все через ускладнення, які пов'язані з подвійним переломом щелепи, отриманим у поєдинку.

Нещодавно блогеру довелося зробити екстрену операцію на щелепі. Про це Пол повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

У якому стані Джейк Пол?

Одразу після поєдинку з Джошуа американцю провели складну операцію на щелепі. Йому поставили дві титанові пластинки та видалили кілька зубів.

Нову операцію довелося робити через ускладнення: пластини та гвинти почали зміщуватися, коли Пол підтримував свою кохану з Нідерландів Ютту Лердам на Олімпійських іграх-2026.

Один із маленьких гвинтів я мусив виплюнути. Вони дуже переймалися тим, що може статися інфекція, тому нам довелося їх одразу витягнути, бо фактично це була просто відкрита рана в моєму роті, де є їжа та бактерії,

– сказав ютубер.

Окрім травм головного мозку, переломи щелепи є однією з найсерйозніших травм, які може отримати боксер. Процес відновлення вимагає суворого дотримання медичних рекомендацій, щоб забезпечити повне загоєння кістки навколо пластин та гвинтів. Також залишатимуться питання щодо майбутньої міцності переламаного місця.

Як пише Boxingnewsonline, ці фактори можуть поставити хрест на подальшій боксерській кар'єрі Пола. Хоча Накіса Бідаріан, співзасновник Most Valuable Promotions, заявив, що блогер планує повернутися на ринг та зустрітися з братом Тайсона Ф'юрі.

Також відомий актор Жан-Клод Ван Дамм встиг викликати Пола на бій.

Що з Джейком Полом: деталі