Промоутер оцінив шанси скандального кривдника "Залізного Майка" на бої проти Усика та Джошуа

Відомий промоутер Едді Хірн висловився щодо майбутнього блогера-боксера Джейка Пола. Менеджер прокоментував його можливі поєдинки проти Ентоні Джошуа та Олександра Усика

Едді Хірн оцінив реальність таких поєдинків. За словами авторитетного промоутера, спершу Джейк Пол провів би два бої проти колишнього чемпіона з боксу Ентоні Джошуа, пише 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Хірн про можливі бої Пола проти гігантів хевівейту

Лише після двох зустрічей з Ей Джеєм Пол-молодший би вийшов в октагон проти Олександра Усика. Хоча Хірн зізнався, що не уявляє, як боксер може провести бій за правилами MMA.

Джейк міг би провести два поєдинки підряд – спочатку з Джошуа в боксі, а потім з Усиком у ММА. Я не думаю, що боксери взагалі будуть битися в ММА. Хоча, звісно, є винятки. Я не уявляю Усика,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що вперше про бій Усика проти Пола-молодшого заговорили якраз у команді українського боксера. Сам Олександр не став категорично виступати "проти" такого протистояння та вже навіть звернувся до боксера-блогера. Натомість Пол влаштував опитування серед своїх прихильників щодо того, чи варто йому битись з українським чемпіоном світу з боксу.

До слова. Востаннє Джейк Пол виходив у ринг у середині листопада 2024 року, коли за рішенням суддів переміг легендарного Майка Тайсона.

Очільник однієї із найпопулярніших організацій MMA – PFL заговорив, що хоче зайнятись організацією бою Усика проти Пола-молодшого у наступному 2026 році.