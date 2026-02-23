Чи повернеться Кличко в бокс перед 50-річчям: ексчемпіон світу зробив сміливий прогноз
Час від часу в інформаційному просторі з'являються чутки про можливе повернення у ринг Володимира Кличка. Колишній чемпіон світу WBC Віктор Постол поділився думками щодо камбеку боксера.
Спортсмен розповів, що бачив Кличка під час спарингів у Броварах перед своїм передостаннім поєдинком у січні 2025 року, повідомляє Sport-express.ua. За словами Постола, Володимир тренується кожен день і підтримує форму.
Що Постол сказав про повернення Кличка?
На думку Віктора, Володимир Кличко може провести ще один поєдинок, однак не з топ-боксером надважкої ваги. Він припустив, що легендарний ексчемпіон світу може присвятити бій своєму 50-річчю.
Володимир кожен день тренується, підтримує форму. Мабуть, я так думаю, ще один поєдинок він проведе. Не з топовим бійцем, але побоксує. А, можливо, й ні. Не знаю. Цілком вірогідно, що цей матч він влаштує до 50 років й скаже: "Все",
– сказав Постол.
Зверніть увагу. Кличко-молодший святкуватиме свій 50-й день народження вже 25 березня.
Повернення Кличка: що відомо на цей момент?
Як йдеться на сайті BoxRec, кар'єра Кличка на професійному рингу тривала з 1996 до 2017 року. За цей час він провів 69 поєдинків, здобувши 64 перемоги. У пасиві спортсмена 5 поразок, дві з яких сталися наприкінці його кар'єри в поєдинках з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Попри те, що Кличко майже 9 років тому завершив кар'єру, часто у ЗМІ з'являлися чутки про ймовірне повернення 49-річного українця. Володимир буцімто прагне побити рекорд Джорджа Формана, який у 46 років став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.
В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" легендарний спортсмен не підтвердив і не спростував можливість повернення у бокс. Також він час від часу підігріває чутки про камбек, демонструючи відео з тренувань.
Кличку обрали суперника: хто це?
Відомий український боксер Владислав Сіренко висловився про повернення Кличка. Він назвав ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа ідеальним опонентом для земляка.
Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко не погоджується із Сіренком. Він вважає, що Володимиру краще зустрітися з чинним володарем WBO Фабіо Вордлі.
Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловив бажання побачити реванш Кличка з Ф'юрі. Проте він сумнівається у поверненні Володимира.