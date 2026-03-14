Майк Тайсон виступив із заявою про Усика

Найвідоміший боксер світу Майк Тайсон поділився думками про сучасних бійців надважкої ваги. "Залізний Майк" висловився про чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Усика називають королем надважкого дивізіону, адже він двічі переміг Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. В інтерв'ю The Ring Тайсон висловився про те, як би українець проявив себе в іншу еру поруч з такими боксерами, як Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс.

Дивіться також "Здоровань із потужною правою": на кого ставить Ф'юрі в бою Усик – Верховен

Що Тайсон сказав про Усика?

59-річний Тайсон заявив, що з радістю б прийняв бій проти Усика, а також впевнений, що Холіфілд дав би українцю чудовий поєдинок.

Водночас "Залізний Майк" наголосив, що це була інша ера, і щоб перемогти тих бійців, "їх треба було буквально "вбивати".

Важко здолати таких бійців і при цьому не залишити на своєму обличчі жодної подряпини. Ми – бійці іншого типу. Сучасні боксери мають це розуміти. Ми були набагато активнішими за них. У мою епоху ми захищали титули по чотири рази на рік. Зараз ці хлопці захищають пояс раз на два роки,

– заявив американець.

Та легендарний ексчемпіон все ж віддав належне українцю, сказавши, що Усик досить активний як для сучасного важковаговика.

"Ми були "бойовими кіньми", які билися до кінця. І які б зневажливі речі я не говорив тоді – це було лише тому, що я з ними бився. Насправді я відчував безмежну повагу до кожного з тих хлопців, проти кого виходив у ринг", – резюмував Тайсон.

"Раніше ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі висловив впевненість, що "Залізний Майк" переміг би Усика. Легенда боксу Леннокс Льюїс теж вважає, що зміг би знайти підхід до непереможного українця.

Що далі для Усика?