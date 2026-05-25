Чи позбавлять Усика титулу WBC після скандальної перемоги: з'явилося рішення

Олександр Усик 24 травня провів захист звання чемпіона світу за версією WBC. У складному бою проти Ріко Верховена українець зумів перемогти технічним нокаутом в 11-му раунді.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика має стати обов'язковий претендент Агіт Кабаєл. Про це повідомляє BoxingScene.

Разом з Кабаєлом на бій з Олександром претендує Верховен, який вважає, що перемагав українця, але рефері помилково зупинив їхній бій.

У цьому контексті Сулейман повідомив, чи готовий він позбавити Усика титулу, якщо той відмовиться від поєдинку з Кабаєлом.

Мені не подобається підходити до цього питання саме так... Але я абсолютно впевнений, що наступним суперником Усика стане саме Кабаєл,

– зазначив президент WBC.

Голова организації обіцяє санкціонувати реванш між Усиком і Верховеном, однак тільки після того, як українець проведе захист титулу. Він також зазначив, що Ріко потрібно потрапити до рейтингу WBC.

