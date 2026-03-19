"Це маячня": батько Ф'юрі розніс сина за третій бій з Усиком

Олександр Усик нещодавно повідомив, що його останнім суперником у кар'єрі має стати Тайсон Ф'юрі. Боксери можуть провести третій бій після того, як українець виграв два попередні.

Джон Ф'юрі, батько Тайсона, критикує ймовірний бій проти Усика, повідомляє Boxingnews 24. Він не вірить, що його син після двох поразок від українця спроможний здобути перемогу у ймовірному третьому поєдинку.

Що батько Ф'юрі сказав про реванш з Усиком?

Джон Ф'юрі нагадав, що його син вже півтора року поза рингом після того, як оголосив про рішення піти з боксу, зазнавши двох поразок від Усика. Однак 11 квітня британець повернеться на ринг, щоб зустрітися з Арсланбеком Махмудовим.

Батько спортсмена поскаржився, що деякі люди вкладають в голову його сина "всяку маячню".

Усик стає сильнішим, а Тайсон – слабшим. Він ніколи не зможе його перемогти,

– заявив Джон.

Ф'юрі-старший додав, що в Тайсона велике его, тому він не зупиниться, а люди, які оточують боксера, готові кинути Ф'юрі в бій з Усиком.

При цьому батько визнав, що зараз має погані стосунки з сином через його рішення повернутися у бокс. Також рішення Тайсона повернутися у бокс обурило його дружину.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі?