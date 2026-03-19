"Це маячня": батько Ф'юрі розніс сина за третій бій з Усиком
- Джон Ф'юрі розкритикував можливий третій бій Тайсона з Усиком, вважаючи його безперспективним після двох поразок.
- Батько Ф'юрі зазначив, що має погані стосунки з сином через його рішення повернутися у бокс, що викликало також обурення у дружини Тайсона.
Олександр Усик нещодавно повідомив, що його останнім суперником у кар'єрі має стати Тайсон Ф'юрі. Боксери можуть провести третій бій після того, як українець виграв два попередні.
Джон Ф'юрі, батько Тайсона, критикує ймовірний бій проти Усика, повідомляє Boxingnews 24. Він не вірить, що його син після двох поразок від українця спроможний здобути перемогу у ймовірному третьому поєдинку.
Що батько Ф'юрі сказав про реванш з Усиком?
Джон Ф'юрі нагадав, що його син вже півтора року поза рингом після того, як оголосив про рішення піти з боксу, зазнавши двох поразок від Усика. Однак 11 квітня британець повернеться на ринг, щоб зустрітися з Арсланбеком Махмудовим.
Батько спортсмена поскаржився, що деякі люди вкладають в голову його сина "всяку маячню".
Усик стає сильнішим, а Тайсон – слабшим. Він ніколи не зможе його перемогти,
– заявив Джон.
Ф'юрі-старший додав, що в Тайсона велике его, тому він не зупиниться, а люди, які оточують боксера, готові кинути Ф'юрі в бій з Усиком.
При цьому батько визнав, що зараз має погані стосунки з сином через його рішення повернутися у бокс. Також рішення Тайсона повернутися у бокс обурило його дружину.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі?
Усик як і Ф'юрі свій наступний бій проведе восени: 23 травня українець зустрінеться з найсильнішим кікбоксером планети Ріко Верховеном у поєдинку за титул WBC.
Після цього, як анонсував 39-річний українець, він планує зустрітися з переможцем протистояння за пояс WBO Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Останнім суперником у кар'єрі Усика має стати Ф'юрі.
Утім, за даними ЗМІ, у 2026 – 2027 роках у планах "Циганського короля" бій проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Сторони буцімто вже уклали угоду про поєдинок.
Сам Ф'юрі неодноразово заявляв, що прагне другого реваншу з Усиком, адже не погоджується з результатами попередніх боїв. За даними BoxRec, українець двічі переміг одноголосним рішенням суддів.
Тайсон вважає, що його чи не єдиний шанс здобути перемогу – це нокаутувати досі непереможного чемпіона світу з України.
Однак експерти з боксу ставлять під сумнів доцільність цього реваншу. Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган не вірить, що Тайсону вдасться повернути кращу форму.