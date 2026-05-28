"Суцільна помилка": відомий експерт жорстко розкритикував перемогу Усика
Олександр Усик 24 травня здобув суперечливу перемогу в поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена. В 11 раунді нідерландець побував у важкому нокдауні, після чого рефері зупинив бій за секунду до фінального гонгу, коли українець кинувся добивати суперника.
Відомий подкастер і коментатор Джо Роган прокоментував результат протистояння Усика та Верховена. Його слова передає PowerfulJRE.
Чому Роган критикує бій Усика
Експерт вважає, що до 11-го раунду Верховен вигравав бій проти Усика. Так, Роган сказав, що Ріко записав у свій актив 8 раундів, тоді як Олександр тільки два.
Зазначимо, що на офіційний записках суддів ситуація була дещо іншою: двоє фіксували нічию, тоді як третій віддав мінімальну перевагу Верховену. Та хід поєдинку різко змінився, коли Усик відправив суперника у нокдаун. Після цього він намагався нокаутувати суперника, але Марк Лайсон зупинив поєдинок і зафіксував технічний нокаут.
Роган розкритикував дії рефері, а також заявив, що всі події після нокдауну були суцільною помилкою.
Зупинка була дивною. Її не мали так робити. І там точно не було 8 секунд після нокдауну. Після падіння в нього ж навіть капи не було. Вони пішли в кут, її промили – і це вже помилка. Загалом уся ситуація виглядає як суцільна помилка. Це зайняло секунд 30, а рефері зупинив бій, хоча боєць усе ще стояв і рухався,
– сказав Роган.
Усик переміг Верховена: головне
- Протистояння бійців відбулося у Гізі біля єгипетських пірамід і ледь не стало головною сенсацію у світі боксу. Попри скептицизм експертів, 37-річний Верховен дав серйозний бій Усику і був близький до перемоги.
- Після бою Ріко отримав широку підтримку, тоді як Олександр зазнав критики через слабкий виступ. Найбільше ж дісталося рефері, якого критикують за рішення зупинити поєдинок.
- Згодом Лайсон пояснив Пітеру Ф'юрі, тренеру Верховена, що зафіксував поразку нідерландця, адже не чув фінальний гонг.
- Хай там як, 39-річний Усик успішно захистив титул WBC, а також чемпіонські пояси WBA та IBF. Тепер наступним суперником непереможного українця повинен стати обов'язковий претендент на титул WBC – Агіт Кабаєл.