Джошуа зробив неочікуваний прогноз на бій Усика

У суботу, 23 травня, Олександр Усик проведе бій проти нідерландця Ріко Верховена. Напередодні поєдинку ексчемпіон світу Ентоні Джошуа озвучив свій прогноз.

Британець заявив, що Верховен не має жодних шансів на перемогу в бою проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі. Про це повідомляє Boxing news online.

Який прогноз на бій Усика дав Джошуа?

За словами Джошуа, 39-річний Усик виснажить свого суперника як у відеогрі Street Fighter.

Я думаю, мабуть, так само. У боксі, думаю, Усик виснажить його запас сил. Поясню це так для тих, хто дивиться вдома. Уявімо, що ви граєте в Street Fighter і у вас є шкала енергії – Усик знає, як змусити суперника витрачати її. На мою думку, він просто його виснажить,

– заявив "Ей-Джей".

Джошуа вважає, що українець здобуде дострокову перемогу й несподівано припустив, що бій триватиме менше шести раундів.

"Сподіваюся, бій триватиме чотири раунди або більше, тому що я хочу насолодитися вечором боксу", – додав Ентоні.

Усик – Джошуа: що відомо про бій